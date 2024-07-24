Более 3 тыс. протоколов за незаконную торговлю составили в Краснодарском крае

Во всех муниципалитетах края сотрудники местных администраций регулярно проводят выезды и обследуют площадки около остановок общественного транспорта, розничных рынков и крупных ТЦ и обочины вдоль проезжей части.

Так, с начала 2024 года были составлены 3 тыс. 114 протоколов, 40% из которых — за повторные нарушения.

Продукция, которую продают в непредусмотренных для торговли местах, может быть опасна для здоровья, так как товары чаще всего реализуются в антисанитарных условиях, без соблюдения обязательных требований и без документов, подтверждающих качество.

По словам руководителя департамента потребительской сферы региона Романа Куринного, сейчас в крае работают более 1 тыс. рынков и ярмарок на 50 тыс. торговых мест, часть из которых свободна и предоставляется на безвозмездной основе.

«Граждане, желающие реализовывать свою продукцию, могут занять места на законных объектах, получив комфортные условия и постоянный поток покупателей», — добавил он.

Стихийная торговля влечет наложение административного штрафа на граждан — до 5 тыс. рублей, на должностных лиц — до 20 тыс., на юридических лиц — до 50 тыс., сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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