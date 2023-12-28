Более 3 тыс. человек за неделю обратились в поликлиники Кубани с симптомами ОРВИ

Эпидемиологическая обстановка в России традиционно ухудшается в зимние месяцы.

На прошедшей недели с признаками ОРВИ в медучреждения Краснодарского края обратились 3,2 тыс. человек, в том числе 895 детей до 14 лет. Зарегистрировали 150 случаев заболевания гриппом. Все заболевшие не делали прививку от гриппа.

Всего на Кубани от гриппа вакцинировались около 3,3 млн человек, в том числе 693 тыс. детей.

«Вирус гриппа устойчив во внешней среде, но быстро гибнет от дезинфицирующих средств и мыла», — сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

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