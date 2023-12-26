Более 1 тыс. жителей Кубани заразились коронавирусом на прошедшей неделе

Всего в период с 18 по 24 декабря в регионе выявили 1 тыс. 22 случая заболевания COVID-19. Среди заболевших 574 женщины и 448 мужчин, в том числе 185 детей.

Из них госпитализировали 252 пациента. Из ковидных госпиталей выписали 1 тыс. 90 человек. За неделю от коронавируса в Краснодарском крае умерли два человека.

Больше всего случаев заболевания COVID-19 за неделю зафиксировали в Краснодаре — 405, Сочи — 85, Ейском районе — 65 и Новороссийске — 55, сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.

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