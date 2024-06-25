Более 3,8 тыс. человек пожаловались на укусы клещей в Краснодарском крае

В Краснодарском крае с начала года от укусов клещей пострадали 3 тыс. 860 человек, в том числе 1 тыс. 525 детей.

На Черноморском побережье с укусами клещей к медикам обратились 855 человек, из них 315 дети. Случаи присасывания клещей зарегистрировали в 43 муниципалитетах края, кроме Приморско-Ахтарского района.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число пострадавших от укусов клещей выросло в 1,5 раза. Специалисты Роспотребнадзора исследовали более 10,2 тыс. насекомых, снятых с людей и взятых из природы. Клещевым боррелиозом оказались заражены 16% насекомых, снятых с людей, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

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