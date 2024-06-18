В Краснодаре приступили к обработке парков от комаров и клещей

На Кубани с начала года от укусов клещей пострадали больше 3,5 тыс. человек, из них 1,5 тыс. — дети. Статистика превышает прошлогоднюю в полтора раза. О том, почему важно защититься от клещей и в каких парках Краснодара проходит обработка от насекомых, рассказала корреспондент «Кубань 24» Виктория Дубовая.

Екатерина Шнырева после отдыха на природе обнаружила клеща на своем теле только спустя сутки. Резкая боль, зуд и припухлость на ноге заставили ее ночью отправиться в больницу удалять паразита и везти его на анализ в лабораторию.

«Спустя два дня пришел анализ: в ДНК клеща был обнаружен боррелиоз. Из поликлиники № 11 позвонил инфекционист, вызвали меня на прием. Мне назначили антибактериальную терапию. Теперь каждые две недели мне нужно сдавать кровь на антитела», — делится жительница Краснодара Екатерина Шнырева.

Насекомые опасны тем, что передают серьезные заболевания, например, болезнь Лайма (второе название — боррелиоз). Она поражает не только кожу, суставы и сердце, но и нервную систему. Симптомы этой болезни — головная боль, усталость, Боли в суставах и мышцах, кожная сыпь.

Также опасен и клещевой энцефалит. Он вызывает поражение центральной нервной системы, и без лечения можно стать инвалидом и даже погибнуть. Первые симптомы: лихорадка, головная боль, судороги, нарушение координации движений, расстройство ЖКТ. По данным Роспотребнадзора, на Кубани переносчик этого заболевания не встречается.

«Специалисты рекомендуют всем, кто собирается на прогулку в парк или лес, уделить особое внимание одежде — клещи не должны заползти под нее. Стоит надевать облегающие вещи из плотных тканей, головной убор, кофту с длинным рукавом, брюки или лосины, закрытую обувь. Для большей безопасности можно обработать одежду средством от насекомых», — рассказывает корреспондент.

По словам дезинсекторов, сейчас у клещей наступил пик активности, и продлится он до поздней осени. Связано это с высокой температурой и влажностью. Поэтому в Краснодаре проводят обработку скверов и парков от насекомых.

«Обработки всегда происходят в ночное время, после 23:00. Все используемые препараты не опасны для людей и для домашних животных, с которыми люди гуляют. То есть на следующий день уже можно смело приходить гулять по аллеям и кататься на аттракционах», — объясняет представитель учреждения «Краснодарские парки» Евгений Радченко.

Минувшей ночью обработали три парка Краснодара — Рождественский, им. 30-летия Победы и Городской сад. В ночь на 19 июня распылять раствор от насекомых будут на Солнечном острове, в парке «Старая Кубань» и в Чистяковской роще.