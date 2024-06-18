Более 3,6 тыс. человек пожаловались на укусы клещей на Кубани

В Краснодарском крае с начала года от укусов клещей пострадали 3 тыс. 677 человек, в том числе 1 тыс. 446 детей.

По данным краевого управления Роспотребнадзора, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число пострадавших от укусов клещей выросло в 1,5 раза. На Черноморском побережье с жалобами на укусы клещей к медикам обратились 802 человека, в том числе 287 детей.

На клещевые инфекции специалисты исследовали 9 тыс. 960 снятых с людей и взятых из природы насекомых. У 13,4% снятых с людей насекомых выявили иксодовый клещевой боррелиоз.

В крае продолжают обрабатывать территории от клещей, уже обработали более 2,4 тыс. га зеленых зон, сообщает управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Telegram.

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