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Более 3,4 млн рублей выделили на проект футбольного поля под Новороссийском

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/bolee-3-4-mln-rublej-vydelili-na-proekt-futbolnogo-polya-pod-novorossijskom
Более 3,4 млн рублей выделили на проект футбольного поля под Новороссийском
Фото pixabay.com

Футбольное поле планируют построить в селе Гайдук в районе улицы Стадионной.

Сейчас на портале госзакупок городское управление строительства опубликовало заявку на подготовку проектно-сметной документации. Начальная цена контракта — 3 млн 436 тыс. 689 рублей.

Подрядчик должен будет выполнить работы в три этапа до 29 сентября. Проект должен предусматривать футбольное поле размером более 6,8 тыс. кв. м с синтетическим покрытием, а также трибуны на 200 человек с навесом и беговую дорожку вокруг. Кроме того, в проекте должны быть учтены футбольные ворота, четыре угловых флага, отбойные сетки и скамейки запасных. Также в списке требований — озеленение территории, урны, лавочки, забор, системы освещения и дренажа, туалет на пять мест.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 6 марта, итоги подведут 9 марта.

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