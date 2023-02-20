Более 3,4 млн рублей выделили на проект футбольного поля под Новороссийском
Футбольное поле планируют построить в селе Гайдук в районе улицы Стадионной.
Сейчас на портале госзакупок городское управление строительства опубликовало заявку на подготовку проектно-сметной документации. Начальная цена контракта — 3 млн 436 тыс. 689 рублей.
Подрядчик должен будет выполнить работы в три этапа до 29 сентября. Проект должен предусматривать футбольное поле размером более 6,8 тыс. кв. м с синтетическим покрытием, а также трибуны на 200 человек с навесом и беговую дорожку вокруг. Кроме того, в проекте должны быть учтены футбольные ворота, четыре угловых флага, отбойные сетки и скамейки запасных. Также в списке требований — озеленение территории, урны, лавочки, забор, системы освещения и дренажа, туалет на пять мест.
Заявки на участие в аукционе принимаются до 6 марта, итоги подведут 9 марта.
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