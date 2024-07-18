Более 3,1 млн кв. метров жилья сдали в Краснодарском крае с начала 2024 года

От этого общего объема жилья более 70% — 2,2 млн кв. м — это индивидуальное домостроение, еще 883,9 тыс. кв. м — многоэтажные дома.

Увеличение ввода жилых площадей — одна из целей национального проекта «Жилье и городская среда». Так, по итогам первого полугодия, Кубань занимает второе место среди субъектов России по объемам ввода жилья.

Это 5,8% от общего показателя по стране, рассказал глава регионального департамента строительства Игорь Федосов.

«При этом у нас большой объем строительства именно индивидуальных домов. Это в полной мере отражает цели и задачи национального проекта «Жилье и городская среда», — отметил он.

«Мой частный дом» — это комплекс мер поддержки индивидуального жилищного строительства, в том числе льготное кредитование, эскроу-счета и типовые проекты. Это помогает жителям региона упростить строительство собственных домов, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

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Как писал интернет-портал «Кубань 24», Краснодарский край занял 2 место в России по вводу жилья за полгода. По этому показателю регион уступает лишь Московской области. В топ-5 списка вошли также Татарстан, Ленинградская область и Дагестан.