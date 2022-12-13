Более 3,1 млн человек сделали прививку от гриппа на Кубани

Прививку можно сделать бесплатно в мобильных пунктах вакцинации и поликлиниках по месту жительства. В крае сформировали 1,3 тыс. прививочных бригад.

В первую очередь прививаться следует людям из групп риска, работникам соцсферы и детям, считают медики. По словам вице-губернатора Анны Миньковой, сейчас показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ находится на неэпидемическом уровне.

«Конец декабря — традиционно пик сезона респираторно-вирусных заболеваний. И именно вакцинация — самое эффективное средство для профилактики болезни. В Краснодарском крае сделали прививку уже более 3 млн человек», — сказала Анна Минькова.

Мобильные пункты работают в краевой столице с 9:00 до 18:00 до 15 октября на Главной городской площади и в сквере имени Жукова, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, прививочная кампания против гриппа в России уже завершена, прививку делать уже поздно. Однако в стране достаточно лекарства от вируса.

«Сейчас уже поздно и не нужно, сегодня мы говорим о том, что прививочная кампания в стране завершена, но, вместе с тем, мы знаем, что этот грипп лечится специальным средством, которое было изобретено в 2009–10 году, и используется каждый раз», — сказала Попова.

Привитые люди практически не болеют, либо заболевание протекает не тяжело, сообщает РИА «Новости».

Читайте также: более 180 случаев свиного гриппа выявили в Краснодарском крае.