Более 29,6 тыс. детей родились с начала года в Краснодарском крае

Среди детей, появившихся на свет с начала года в Краснодарском крае, 328 двоен и шесть троен. Более 800 детей родились с помощью ЭКО.

Все новорожденные прошли расширенный неонатальный скрининг. Это обследование помогает выявить 36 наследственных генетических заболеваний на ранних сроках. Скрининг проводят в рамках действующего в регионе федерального проекта.

«Президент России Владимир Владимирович Путин объявил 2024 год Годом семьи. С января по июль в регионе родилось более 29,6 тыс. детей. В Краснодарском крае мы особое внимание уделяем здоровью новорожденных и их мам. По итогам 2023 года Кубань находится в тройке лидеров по рождаемости в стране. Это стало возможным благодаря национальным проектам «Здравоохранение» и «Демография», федеральным и краевым программам», — цитирует министра здравоохранения региона Евгения Филиппова пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: женщина родила мальчика в неотложке по пути из Горячего Ключа в Краснодар.