Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Женщина родила мальчика в неотложке по пути из Горячего Ключа в Краснодар

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhenshhina-rodila-malchika-v-neotlozhke-na-puti-iz-goryachego-klyucha-v-krasnodar
Женщина родила мальчика в неотложке по пути из Горячего Ключа в Краснодар
Фото t.me/evgeniiFilippov23

Об необычном медицинском ЧП в своем Telegram-канале сообщил министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов.

По словам главы краевого Минздрава, беременная женщина из Туапсе вместе с родней ехала в Краснодар. В районе станице Саратовской она неожиданно решила стать мамой, поэтому близкие позвонили в скорую помощь. Ближайшей неотложкой оказался медицинский экипаж из Горячего Ключа.

Прибыв по вызову, бригада СМП пересадила будущую мать в машину скорой помощи и направились в Краснодар. Однако передать роженицу акушерам краевого центра вовремя не удалось — на автотрассе М-4 Дон, в районе шлюзов Краснодарского водохранилища, медикам остановиться и помочь новорожденному появиться на свет в салоне скорой помощи.

Сотрудники скорой медицинской помощи горячеключевской горбольницы сработали на отлично. Экипаж в составе Вероники Ругаль, Оксаны Бутаковой и водителя Евгения Новикова стали «крестными» мальчика Романа. Сейчас молодая мама и ее сын находятся в ККБ №2.

Читайте также: Хирурги Усть-Лабинска впервые выполнили протезирование тазобедренного сустава.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Фото
Прямой эфир
Мы в соцсетях