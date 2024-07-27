Женщина родила мальчика в неотложке по пути из Горячего Ключа в Краснодар

Об необычном медицинском ЧП в своем Telegram-канале сообщил министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов.

По словам главы краевого Минздрава, беременная женщина из Туапсе вместе с родней ехала в Краснодар. В районе станице Саратовской она неожиданно решила стать мамой, поэтому близкие позвонили в скорую помощь. Ближайшей неотложкой оказался медицинский экипаж из Горячего Ключа.

Прибыв по вызову, бригада СМП пересадила будущую мать в машину скорой помощи и направились в Краснодар. Однако передать роженицу акушерам краевого центра вовремя не удалось — на автотрассе М-4 Дон, в районе шлюзов Краснодарского водохранилища, медикам остановиться и помочь новорожденному появиться на свет в салоне скорой помощи.

Сотрудники скорой медицинской помощи горячеключевской горбольницы сработали на отлично. Экипаж в составе Вероники Ругаль, Оксаны Бутаковой и водителя Евгения Новикова стали «крестными» мальчика Романа. Сейчас молодая мама и ее сын находятся в ККБ №2.

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