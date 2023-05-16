Более 280 кг наркотиков изъяли в 2022 году в Краснодарском крае

Об этом стало известно во время краевого семинара, на котором обсуждали совместную работу казачества и сотрудников полиции в сфере антинаркотической работы.

По словам вице-губернатора Александра Власова, всего на Кубани в прошлом году изъяли из незаконного оборота более 280 кг наркотических и психотропных веществ.

«За перевозку, хранение и распространение задержали 613 человек. Также казаки участвовали в ликвидации двух наркопритонов. В рамках оперативно-профилактической операции «Мак-2022» выявили и уничтожили более 286 тыс. кустов конопли», — рассказал замглавы региона.

В мобильные группы 35 районных казачьих обществ входят 240 человек. Казаки из Кавказского, Ейского, Лабинского и Таманского казачьих отделов вошли в число лучших.

На совещании отметили, что совместная работа казаков и полицейских постоянно совершенствуется. Разработали схему по противодействию незаконному обороту наркотиков, которая состоит из нескольких направлений: находящихся в наркотическом опьянении граждан выявляют, привлекают их к ответственности и направляют на лечение. Также активно к работе привлекают местных жителей, которые сообщают в полицию информацию о закладчиках или плантациях наркосодержащих растений, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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