Более 26,6 тыс. единиц опасной пиротехники изъяли в Центральном районе Сочи

О несанкционированной торговле контрафактной пиротехникой необходимо сообщать по телефону 112.

Во время новогодних праздников представители администрации Сочи вместе с полицейскими борются с потенциально опасной пиротехнической продукцией. При отсутствии сертификатов или выявлении любых нарушений товар изымают, составляются административные протоколы.

«Применять пиротехнику запрещено в любых зданиях и сооружениях, в том числе на кровлях, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов. Категорически запрещается использовать пиротехнические изделия в местах с массовым пребыванием людей и рядом с жилыми домами — изделия могут попасть в окно или форточку, залететь на балкон или чердак и, как минимум, повредить имущество», — предостерег начальник управления ГО и защиты населения Сочи Дмитрий Зенцов.

Покупать пиротехнику можно только в специализированных магазинах, в противном случае, это может быть опасно для жизни и здоровья, напомнили в пресс-службе администрации Сочи.

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