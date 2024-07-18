Более 257 тыс. пенсионеров на Кубани получают федеральную соцдоплату к пенсии

В 2024 году в Краснодарском крае прожиточный минимум для пенсионеров составляет 12 тыс. 758 рублей. Неработающим пожилым людям, у которых сумма материального обеспечения не достигает этой суммы, выплачивают федеральную социальную доплату к пенсии.

Так, средний размер ФСД на Кубани составляет 3 тыс. рублей, устанавливает ее отделение Социального фонда России по Краснодарскому краю беззаявительно со дня назначения пенсии. Доплату в регионе получают 257 тыс. 236 пенсионеров.

При подсчете общей суммы материального обеспечения неработающего пенсионера учитываются такие денежные выплаты, как:

пенсия;

ежемесячные выплаты, включающие стоимость набора соцуслуг, и выплаты отдельным категориям граждан (ветеранам, инвалидам, детям-инвалидам, бывшим несовершеннолетним узникам фашизма и лицам, пострадавшим в результате воздействия радиации);

иные меры соцподдержки, которые были установлены краевым законодательством в денежном выражении (например, оплата коммунальых услуг, проезда на всех видах пассажирского транспорта и пр.).

Более подробную информацию можно узнать по телефону единого контакт-центра СФР: 8 (800) 100-00-01, или обратившись лично в клиентскую служаку отделения СФР по Краснодарскому краю.

Читайте также: в Госдуме предложили доплачивать пенсионерам со стажем не менее 30 лет.