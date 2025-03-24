Более 250 машин 24 марта встали в пробку перед Крымским мостом со стороны Кубани

Автомобили перед Крымским мостом в Краснодарском крае начали скапливаться с утра понедельника.

К 13:00 число машин, ожидающих очереди к досмотровому пункту со стороны Тамани, достигло 260. Со стороны Керчи при этом очереди перед пунктом досмотра нет, сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

По данным сервиса «Яндекс Карты», пробка на федеральной трассе А-290 «Новороссийск — Керчь» в Тамани растянулась почти на 3 км.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», к летнему сезону на въезде на Крымский мост увеличат количество досмотровых пунктов. На месте будут дежурить волонтеры.

По словам главы Крыма Сергея Аксенова, в условиях отсутствия авиасообщения избежать пробок в курортный сезон едва ли возможно, однако безопасность жителей полуострова превыше всего. Профильные службы примут все меры, чтобы сделать досмотровые мероприятия на Крымском мосту комфортными для водителей и минимизировать время ожидания.

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