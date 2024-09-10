Более 23 млн рублей направят на пять проектов по туризму в Туапсинском районе

Эти средства выделят в качестве субсидий в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», сообщил глава Туапсинского района Сергей Бойко.

По словам главы муниципалитета, в рамках двух из пяти проектов планируют обустроить зоны отдыха и установить новое оборудование на пляжных территориях поселка Новомихайловского и бухты Инал. На это потребуется более 13 млн рублей.

Еще в рамках трех проектов поступят средства на создание доступной среды для людей с инвалидностью. Такую работу проведут в поселках Южном и Джубге, а также селе Ольгинка.

«Там для маломобильных туристов планируется оборудовать, в частности, подъезды, подъемники и дополнительные пандусы. На это государство намерено выделить по субсидии более 10 млн рублей», — написал Сергей Бойко в Telegram.

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