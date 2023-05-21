Более 220 подростков участвуют военно-спортивной игре «Зарница» в Сочи

Полевой лагерь военно-спортивной игры «Зарница» разбили в селе Воронцовка Адлерского района Сочи.

Трехдневные сборы проводят для воспитанников военно-патриотических клубов, отрядов «Юнармии», казачьих объединений, школ, вузов и ссузов. В сборах участвуют 22 команды — более 220 человек. С участниками военно-спортивной игры встретился глава Сочи Алексей Копайгородский.

«Приезжают сюда с желанием, многие уже не впервые. Несколько суток в палаточном лагере в лесу у реки, проверка своих сил. Именно так закаляется характер и приобретаются верные друзья. Распорядок дня строгий. В 7 утра подъем, затем зарядка, завтрак, тренировки, общефизическая и допризывная подготовка. И все силы на финальный рывок на военизированной полосе с препятствиями», — написал Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале.

Мэр Сочи обсудил с руководителями молодежных объединений вопросы развития совместных проектов. В Сочи летом пройдут около 20 смен для студентов, юнармейцев, воспитанников военно-патриотических и военно-спортивных клубов.

«Эти юноши и девушки — в будущем наши надежные защитники Отечества и крепкий тыл. Важно, что ребята чувствуют дух патриотизма, сплочение и единство города, Кубани и всей России. И мы в Сочи продолжим оказывать всестороннюю поддержку патриотическому движению», — добавил мэр Сочи.

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