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Более 220 подростков участвуют военно-спортивной игре «Зарница» в Сочи

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/bolee-220-podrostkov-uchastvuyut-voenno-sportivnoj-igre-zarnitsa-v-sochi
Более 220 подростков участвуют военно-спортивной игре «Зарница» в Сочи
Фото пресс-службы администрации Сочи

Полевой лагерь военно-спортивной игры «Зарница» разбили в селе Воронцовка Адлерского района Сочи.

Трехдневные сборы проводят для воспитанников военно-патриотических клубов, отрядов «Юнармии», казачьих объединений, школ, вузов и ссузов. В сборах участвуют 22 команды — более 220 человек. С участниками военно-спортивной игры встретился глава Сочи Алексей Копайгородский.

«Приезжают сюда с желанием, многие уже не впервые. Несколько суток в палаточном лагере в лесу у реки, проверка своих сил. Именно так закаляется характер и приобретаются верные друзья. Распорядок дня строгий. В 7 утра подъем, затем зарядка, завтрак, тренировки, общефизическая и допризывная подготовка. И все силы на финальный рывок на военизированной полосе с препятствиями», — написал Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале.

Мэр Сочи обсудил с руководителями молодежных объединений вопросы развития совместных проектов. В Сочи летом пройдут около 20 смен для студентов, юнармейцев, воспитанников военно-патриотических и военно-спортивных клубов.

«Эти юноши и девушки — в будущем наши надежные защитники Отечества и крепкий тыл. Важно, что ребята чувствуют дух патриотизма, сплочение и единство города, Кубани и всей России. И мы в Сочи продолжим оказывать всестороннюю поддержку патриотическому движению», — добавил мэр Сочи.

Читайте также: в Сочи юнармейцы приняли участие в «Зарнице», посвященной сражению за Кавказ.

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