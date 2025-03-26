Более 22 тонн апельсинов с личинками мух запретили ввозить в порту Новороссийска
В морской порт «Новороссийск» из Египта прибыла партия апельсинов.
Во время фитосанитарного контроля инспекторы Южного межрегионального управления Россельхознадзора выявили карантинный объект — живую личинку средиземноморской плодовой мухи. Наличие насекомого в цитрусовых подтвердили в лаборатории Новороссийского филиала ФГБУ «ВНИИКР».
Чтобы предотвратить распространения в РФ карантинных объектов партию зараженных апельсинов запретили ввозить и отправили на фумигацию, сообщает пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора в Telegram.
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