В порту Новороссийска запретили ввоз 160 тонн цитрусовых из Турции и Египта

В морском порту Новороссийска специалисты Южного межрегионального управления Россельхознадзора проверили семь партий цитрусовых, привезенных из Турции (21,7 т) и Египта (137,4 т).

В них выявили средиземноморскую плодовую муху (Ceratitis capitata Wied). Наличие насекомого подтвердило и заключение Новороссийского филиала ФГБУ «ВНИИКР».

В России плодовая муха является карантинным объектом. Поэтому ввозить все семь партий зараженных цитрусовых из Египта и Турции запретили, сообщили в Telegram-канале Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

Ранее в Сочи нашли 110 кг сыра и колбас, которые были незаконно привезены местным предпринимателем из Германии, Италии, Франции и других стран Европейского союза. Нашла продукты сотрудники Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

Все сыры и колбасы были изъяты и сожжены.

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