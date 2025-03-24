В порту Новороссийска запретили ввоз 160 тонн цитрусовых из Турции и Египта
В морском порту Новороссийска специалисты Южного межрегионального управления Россельхознадзора проверили семь партий цитрусовых, привезенных из Турции (21,7 т) и Египта (137,4 т).
В них выявили средиземноморскую плодовую муху (Ceratitis capitata Wied). Наличие насекомого подтвердило и заключение Новороссийского филиала ФГБУ «ВНИИКР».
В России плодовая муха является карантинным объектом. Поэтому ввозить все семь партий зараженных цитрусовых из Египта и Турции запретили, сообщили в Telegram-канале Южного межрегионального управления Россельхознадзора.
Ранее в Сочи нашли 110 кг сыра и колбас, которые были незаконно привезены местным предпринимателем из Германии, Италии, Франции и других стран Европейского союза. Нашла продукты сотрудники Южного межрегионального управления Россельхознадзора.
Все сыры и колбасы были изъяты и сожжены.
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