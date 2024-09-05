Более 210 гаражей и торговых объектов снесли за лето в Краснодаре

Власти краевой столицы продолжают работу по демонтажу незаконно установленных объектов. За три месяца улицы очистили от 683 незаконных сооружений и рекламных конструкций.

Так, за июнь–август в Краснодаре снесли 167 гаражей и 54 нестационарных торговых объекта. Еще с городских территорий убрали 6 шлагбаумов и 22 металлических сооружения.

Кроме того, идет борьба с незаконной рекламой. За летний сезон с улиц краевого центра убрали 430 информационных стендов и 4 суперсайта.

Перед демонтажем незаконно установленных объектов на них заблаговременно расклеивают требования о сносе. Если владельцы не проводят его самостоятельно, то за эту работу берутся городские службы.

Рассказать о незаконно установленных сооружениях в кубанской столице можно онлайн через Муниципальный центр управления, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: пять незаконных кафе и магазинов снесут на пляже под Анапой.