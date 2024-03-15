Более 200 творческих мероприятий пройдут на избирательных участках Краснодара

В первый день выборов президента РФ в краевой столице на избирательных участках выступили с концертами творческие коллективы Краснодара.

Кроме того, на участке № 2330 на улице Чапаева организовали мастер-классе по плетению ленточки в цветах российского флага. Возле избирательного участка № 2145 в поселке Пригородном избиратели смогли принять участие в масленичных гуляниях и купить лакомства, приготовленные учащимися начальных классов.

На избирательный участок в школе № 82 пришла семья из 15 человек, а на участок № 2011 пара молодоженов приехала прямо из ЗАГСа.

Праздничные мероприятия будут проходить в течение всех трех дней голосования. По словам начальника городского управления культуры Ирины Удовицкой, в общей сложности запланировано свыше 200 мероприятий в разных районах города. Так, в Новознаменском жилом районе перед избирательным участком на улице Благовещенской, 6 17 марта с 13:00 до 16:00 пройдет праздник Масленицы.

В пунктах голосования, расположенных в школах, 17 марта откроют свыше 60 точек по продаже хлебобулочных изделий и прохладительных напитков, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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