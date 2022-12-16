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Более 200 тонн макулатуры собрали в Краснодарском крае

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/bolee-200-tonn-makulatury-sobrali-v-krasnodarskom-krae
Более 200 тонн макулатуры собрали в Краснодарском крае
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Кубань стала лидером среди регионов России в рамках всероссийской акции «Миллион — Родине!».

За время акции — с сентября по декабрь — в стране собрали 439 т макулатуры. В Краснодарском крае более 67 тыс. участников отправили на переработку 200,3 т бумаги. Больше всего макулатуры собрали в Краснодаре — более 82 т, в Новороссийске — около 23 т и Новопокровском районе — свыше 11 т.

Кроме того, региональные операторы, общественные организации и администрации проводили занятия на тему переработки бумаги и экскурсии по сортировке и переработке отходов.

Организаторы всероссийской эколого-патриотической акции по сбору макулатуры «Миллион — Родине!» — «Российский экологический оператор» и организация волонтеров-экологов «Делай!», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», краснодарцы за месяц собрали около 12 тонн бумаги во время акции «Миллион — Родине!».

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