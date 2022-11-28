Более 200 строителей из Сочи восстанавливают соцобъекты и дома в ЛНР и ДНР

Фото пресс-службы администрации Сочи

Сочи стал первым муниципалитетом страны, который подключился к восстановлению инфраструктуры на освобожденных территориях.

Об этом шла речь на планерке в администрации курортного города под руководством мэра Алексея Копайгородского.

«Ранее поддержку в строительстве и ремонте объектов на Донбассе оказывали субъекты РФ, а сейчас Сочи стал первым муниципалитетом страны, который подключился к большой и важной для всех жителей освобожденных территорий работе. Сегодня в ЛНР и ДНР находятся более 200 сочинских строителей. Они со всей ответственностью взялись за восстановление 8 социально значимых объектов и 13 многоквартирных домов», — сообщил глава города в Telegram.

Инфраструктурный проект реализуют по поручению президента России Владимира Путина. На местах обстановку контролирует вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. О темпах работ сочинских специалистов Копайгородский ежедневно докладывает лично губернатору Кубани Вениамину Кондратьеву, добавил мэр Сочи.

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