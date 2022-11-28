Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Более 200 строителей из Сочи восстанавливают соцобъекты и дома в ЛНР и ДНР

Общество
28.11.2022 16:00
Ссылка https://kuban24.tv/item/bolee-200-stroitelej-iz-sochi-vosstanavlivayut-sotsobekty-i-doma-v-lnr-i-dnr
Более 200 строителей из Сочи восстанавливают соцобъекты и дома в ЛНР и ДНР
Фото пресс-службы администрации Сочи

Сочи стал первым муниципалитетом страны, который подключился к восстановлению инфраструктуры на освобожденных территориях.

Об этом шла речь на планерке в администрации курортного города под руководством мэра Алексея Копайгородского.

«Ранее поддержку в строительстве и ремонте объектов на Донбассе оказывали субъекты РФ, а сейчас Сочи стал первым муниципалитетом страны, который подключился к большой и важной для всех жителей освобожденных территорий работе. Сегодня в ЛНР и ДНР находятся более 200 сочинских строителей. Они со всей ответственностью взялись за восстановление 8 социально значимых объектов и 13 многоквартирных домов», — сообщил глава города в Telegram.

Инфраструктурный проект реализуют по поручению президента России Владимира Путина. На местах обстановку контролирует вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. О темпах работ сочинских специалистов Копайгородский ежедневно докладывает лично губернатору Кубани Вениамину Кондратьеву, добавил мэр Сочи.

Читайте также: кубанские казаки с начала спецоперации доставили на Донбасс свыше 620 тонн гуманитарных грузов.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Стало известно число, когда в Краснодарском крае начнут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00
Стало известно число, когда в Краснодарском крае начнут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Зима близко: на следующей неделе в Краснодарский край придет похолодание
Зима близко: на следующей неделе в Краснодарский край придет похолодание
Под Краснодаром столкнулись иномарка и «шестерка», погибли парень и девушка
Под Краснодаром столкнулись иномарка и «шестерка», погибли парень и девушка
Краснодарская компания обещает европейцам бесплатные обогреватели за извинения перед Россией
Краснодарская компания обещает европейцам бесплатные обогреватели за извинения перед Россией
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Как экологично утилизировать мусор?
  2. Казнить можно казнить: в обращении с пленными укронацисты берут пример с гитлеровцев
  3. ФК «Краснодар» вышел в верхнюю сетку плей-офф Кубка России
  4. В Сочи мужчина упал с высоты и застрял между забором и бетонной конструкцией
  5. «Погода будет сложной»: в Краснодарский край придут похолодание и сильный ветер
  6. В Сочи завершили ремонт участка трассы А-147 около Батумского шоссе
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях