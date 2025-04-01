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Более 200 млн рублей хотят взыскать с организатора незаконной свалки на Кубани

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/bolee-200-mln-rublej-hotyat-vzyskat-s-organizatora-nezakonnoj-svalki-na-kubani
Более 200 млн рублей хотят взыскать с организатора незаконной свалки на Кубани
Фото t.me/Rosprirodnadzor_official

Сотрудники Росприроднадзора и прокуратуры Краснодарского края выявили нарушение в ходе проверки.

На площади более 4,5 тыс. кв. м обнаружили насыпи отходов пятого класса опасности, их объем составил свыше 3 тыс. кв. м.

Ущерб, причиненный природе, оценили в более чем 200 млн рублей. На основании собранных материалов прокуратура направила в суд иск с требованием взыскать с нарушителя всю сумму, сообщает пресс-служба Росприроднадзора в Telegram.

Читайте также: на свалку вдоль Ханского озера пожаловались жители Ейского района. По документам — свалка уже ликвидирована, однако скопление отходов только увеличивается. Особенно местных жителей беспокоит, что мусор лежит вблизи памятника природы — Ханского озера.

Муниципальное предприятие свозит спиленные ветки на окраину станицы Ясенской. По словам Сергея Кухнина, эта площадка стала альтернативой той, что убрали вдоль берега Ханского озера.

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