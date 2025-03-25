Более 200 машин 25 марта встали в пробку перед Крымским мостом со стороны Кубани
Автомобильная пробка перед въездом на Крымский мост со стороны Кубани начала скапливаться во вторник с утра.
По состоянию на 14:00, в очереди к досмотровому пункту со стороны Тамани находятся 207 машин. Согласно данным сервиса «Яндекс карты», протяженность пробки составляет почти 2,5 км.
Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет, сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».
Как писал интернет-портал «Кубань 24», к летнему сезону на въезде на Крымский мост увеличат количество досмотровых пунктов. На месте будут дежурить волонтеры.
По словам главы Крыма Сергея Аксенова, в условиях отсутствия авиасообщения избежать пробок в курортный сезон едва ли возможно, однако безопасность жителей полуострова превыше всего. Профильные службы примут все меры, чтобы сделать досмотровые мероприятия на Крымском мосту комфортными для водителей и минимизировать время ожидания.