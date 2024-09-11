Более 200 компаний поучаствовали на Всероссийской неделе охраны труда в Сириусе

В Сириусе открылась Всероссийская неделя охраны труда-2024. Участниками делового события стали более двухсот компаний. Приехали и гости из-за рубежа — впервые на форуме представители стран БРИКС.

Необычного сотрудника можно увидеть на крупных промышленных предприятиях. Это робот, адаптированный под систему офисного здоровья. Перед началом рабочего дня он измерит давление и даже оценит эмоциональное состояние работника.

В этом году более 200 компаний демонстрируют достижения в сфере обеспечения безопасности производства, новые технологии и инновационные методы в медицине — уверенно занимают свои позиции.

«Барокамера новейшего поколения — она отличается от предшественников мобильностью, креслом, пожаробезопасностью», — рассказывает главный врач Центра промышленной и морской медицины ФМБА России Елена Першина.

На форуме будет представлен и модернизированный Центр занятости населения. Гости узнают о возможностях единой цифровой платформы и познакомятся с ее функционалом. В рамках ВНОТ-2024 запланирована обширная международная программа.

В этом году в рамках деловой программы Всероссийской недели охраны труда впервые участвуют представители министерств труда стран БРИКС.

«Наш форум развивается вместе со страной. Программа форума постоянно эволюционирует. Если форум описывал только вопросы охраны труда в первые годы, то теперь программа стала более сферичной», — отмечает заместитель директора Фонда Росконгресс, руководитель ВНОТ-2024 Владимир Затынайко.

Впервые в истории ВНОТ пройдет эстафета кадетов по пожарно-спасательному спорту, показ техники и средств защиты.

«Это одна из последних разработок в сфере мобильных анкерных систем. Служит для обеспечения безопасности работы на высоте. Вот эти две системы как раз отечественного производства. Управляться довольно легко», — сообщает специальный корреспондент Юлия Проценко.

Всероссийская неделя охраны труда проходит на территории Краснодарского края уже много лет. На форуме работает площадка Кубани. Краснодарский край представляет здесь более 200 человек.

«Наш стенд Краснодарского края вызывает большой интерес у гостей. Сегодня мы презентуем нормативно-правовую базу и наш уникальный мониторинг состояния охраны труда, и мы один из первых субъектов, который внедрил на законодательном уровне. Кроме того, сегодня мы проводим мастер-классы для желающих трудоустроится на работу», — говорит начальник отдела управления охраны труда министерства труда и социального развития Краснодарского края Александр Мацокин.

ВНОТ-2024 завершится 13 сентября Молодежным днем. В деловой программе не только традиционные сессии, но и мероприятия в разнообразных интерактивных форматах.

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