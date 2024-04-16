Более 200 экзотических животных погибли во время пожара в зоопарке в Крыму

Возгорание произошло утром 16 апреля в контактном зоопарке в Евпатории.

Площадь пожара составила более 600 кв. метров. Конструкции зоопарка обрушились. Тушение пожара осложняло то, что в вольерах находилось сено. Из задымленного помещения спасли женщину и двух медведей.

С огнем в контактном зоопарке боролись 20 человек и 6 единиц техники, сообщает пресс-службы ГУ МЧС по Республике Крым.

По данным источника, во время пожара в зоопарке Евпатории погибли свыше 200 экзотических животных, в том числе: капибары, крокодилы, сурикаты и удавы, сообщает РИА «Новости».

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