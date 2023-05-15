Более 20 жильцов эвакуировали во время пожара из многоквартирного дома в Краснодарском крае

Сообщение о пожаре многоквартирного дома на улице Войсковой в поселке Южном Динского района поступило в МЧС 15 мая в 5:34.

В 5:48 пожарные прибыли на место и установили, что возгорание произошло на первом этаже многоквартирного дома. В 5:55 огонь локализовали, в 6:19 — полностью потушили.

Во время пожара эвакуировали 20 жильцов, еще пятерых спасли. При пожаре никто не пострадал.

На месте работали 23 спасателя и 7 единиц техники, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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