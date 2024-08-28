Более 20 улиц в центре Краснодара остались без света из-за аварии

Аварийное отключение произошло в Западном округе кубанской столицы днем 28 августа.

Причина отключения — повреждение на линии 6кВ. Отключены ПС «Дальняя» «ДЛ-1» и 36 трансформаторных подстанций.

Без света временно остались жители улиц:

Красной;

Грозненской;

Дальней;

Клубной;

Офицерской;

Шоссе нефтяников;

1,2, и 3-й линии Нефтяников;

Лузана;

Новаторов;

Стахановской;

Горького;

Казачьей;

Карасунской набережной;

Бабушкина;

Красных партизан;

Свободы;

Дзержинского;

Строителей;

Рашпилевской;

Тургенева;

Одесской.

На месте работает аварийная бригада. Дополнительную информацию можно уточнить в диспетчерской службе «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по телефону 255-45-66, сообщает ЕДДС Краснодара.

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