Более 20 улиц в центре Краснодара остались без света из-за аварии
Общество
28.08.2024 11:45
Аварийное отключение произошло в Западном округе кубанской столицы днем 28 августа.
Причина отключения — повреждение на линии 6кВ. Отключены ПС «Дальняя» «ДЛ-1» и 36 трансформаторных подстанций.
Без света временно остались жители улиц:
- Красной;
- Грозненской;
- Дальней;
- Клубной;
- Офицерской;
- Шоссе нефтяников;
- 1,2, и 3-й линии Нефтяников;
- Лузана;
- Новаторов;
- Стахановской;
- Горького;
- Казачьей;
- Карасунской набережной;
- Бабушкина;
- Красных партизан;
- Свободы;
- Дзержинского;
- Строителей;
- Рашпилевской;
- Тургенева;
- Одесской.
На месте работает аварийная бригада. Дополнительную информацию можно уточнить в диспетчерской службе «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по телефону 255-45-66, сообщает ЕДДС Краснодара.
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