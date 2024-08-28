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Более 20 улиц в центре Краснодара остались без света из-за аварии

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/bolee-20-ulits-v-tsentre-krasnodara-ostalis-bez-sveta-iz-za-avarii-2
Более 20 улиц в центре Краснодара остались без света из-за аварии
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Аварийное отключение произошло в Западном округе кубанской столицы днем 28 августа.

Причина отключения — повреждение на линии 6кВ. Отключены ПС «Дальняя» «ДЛ-1» и 36 трансформаторных подстанций.

Без света временно остались жители улиц:

  • Красной;
  • Грозненской;
  • Дальней;
  • Клубной;
  • Офицерской;
  • Шоссе нефтяников;
  • 1,2, и 3-й линии Нефтяников;
  • Лузана;
  • Новаторов;
  • Стахановской;
  • Горького;
  • Казачьей;
  • Карасунской набережной;
  • Бабушкина;
  • Красных партизан;
  • Свободы;
  • Дзержинского;
  • Строителей;
  • Рашпилевской;
  • Тургенева;
  • Одесской.

На месте работает аварийная бригада. Дополнительную информацию можно уточнить в диспетчерской службе «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по телефону 255-45-66, сообщает ЕДДС Краснодара.

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