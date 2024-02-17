Более 20 улиц в центре Краснодара остались без света из-за аварии

Аварийное отключение электроэнергии в краевой столице произошло днем 17 февраля.

Из-за повреждения на линии оказались обесточены ПС «СВ-141» и 13 трансформаторных подстанций. Без света временно остались жители улиц: Северная, Школьная, Володарского, Щорса, Передовая, Филатова, 9-го Мая, Отрадная, Табачная, Сидоренко, Черниговская, Баканская, Кругликовская, Масличная, Подсолнечная, Академическая, Институтская, Подсолнечная и переулки: Вильямса, Костылева, Докучаева, Плановый.

На месте аварии работает бригада энергетиков, сообщает ЕДДС Краснодара.

В компании «НЭСК» уточнили, что электричества сейчас также нет на улице Жлобы. Восстановить подачу электроэнергии в центре Краснодара планируют к 16:00.

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