Более 20 улиц в Краснодаре останутся без света 30 июля из-за ремонтных работ

Отключение электричества в нескольких округах Краснодара ожидается 30 июля в период с 9:00 до 17:00. Всего в зону отключения попадают 22 улицы.

День без электричества проведут жители Рождественской Набережной, улиц Власова, Тургенева, Красных партизан, Одесской, Селезнева, Бершанской, Аэропортовский проезд, Уральской, Дачной, 1 Мая, Ковтюха, Пионерской, Вишняковой, Адыгейская Набережная, Майкопской, Красноармейской, Айвазовского, Бургасской, Димитрова, Базовской, Гоголя.

Для уточнения информации о плановых отключениях по вашему адресу, рекомендуется перейти по ссылке, сообщает ЕДДС Краснодара.

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