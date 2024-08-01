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Более 20 улиц в историческом центре Краснодара остались без света из-за аварии

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/bolee-20-ulits-v-istoricheskom-tsentre-krasnodara-ostalis-bez-sveta-iz-za-avarii
Более 20 улиц в историческом центре Краснодара остались без света из-за аварии
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Аварийное отключение электроэнергии в Западном округе произошло утром 1 августа.

Из-за повреждения на линии 6-10 кВ оказались обесточены подстанции «НПЗ», «НПЗ-3» и 17 трансформаторных подстанций.

В результате масштабной аварии свет отключили на улицах: Кубанская набережная, Пушкина, Октябрьская, Советская, Южная, Индустриальная, Красина, Оранжерейная, Песчаная, Станкостроительная, Речная, Затонная, Береговая, Орджоникидзе, Фрунзе, Кирова, Стрелковая, Витязевская, проезд Кошевого и др.

На месте аварии работает бригада энергетиков, сообщает ЕДДС Краснодара.

В контакт-центре «Нэск» уточнили, что восстановить подачу электричества в историческом центре Краснодара планируют к 13:00.

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