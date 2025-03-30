Более 20 улиц останутся без света в Краснодаре из-за плановых работ 31 марта

В понедельник утром ограничат подачу электроэнергии в разных частях краевой столицы.

С 9:00 до 17:00 электричества не будет в домах по адресам:

улица Красноармейская, 33, 48, 50/1, 52, 54;

улица Парусная, 4, 10/2, 12, 14, 14/1, 17, 24;

улица Мачуги, 2/а, 2/б, 2/1, 5/1, 7/1, 15;

улица Трамвайная, 2, 2/2, 4, 4/1, 11, 14;

улица Ставропольская, 183/а, 183/б, 185;

улица Красных Партизан, 6/2, 6/3;

переулок Дорожный, 2, 2/а;

переулок Плановый, 19;

улица Гимназическая, 65, 71;

улица 1 Мая, 237, 298, 302;

улица Коммунаров, 56, 58;

улица Стасова, 159/1, 161;

улица Ленина, 50, 64/1;

улица Лузана, 17, 19;

улица Орджоникидзе, 47;

улица Волжская, 43;

улица Вавилова, 19;

улица Калинина, 74;

улица Степная, 2/1;

улица Северная, 712;

улица Базовская, 45;

улица Чапаева, 137;

улица Казачья, 18;

улица Кольцевая, 17.

Уточнить адреса временных отключений можно в диспетчерской службе «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по телефону: 8-(861)-255-45-66.

Кроме того, 31 марта с 13:00 до 16:00 будет снижено давление водоснабжения по адресам:

улица Коммунаров, 49, 56, 58;

улица Орджоникидзе, 57;

улица Ленина, 50.

Дополнительную информацию можно уточнить в диспетчерской службе ООО «Краснодар Водоканал» по тел. 220-28-38, 217-03-33, сообщает ЕДДС Краснодара.

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