Более 20 улиц останутся без света в Краснодаре из-за плановых работ 31 марта
В понедельник утром ограничат подачу электроэнергии в разных частях краевой столицы.
С 9:00 до 17:00 электричества не будет в домах по адресам:
- улица Красноармейская, 33, 48, 50/1, 52, 54;
- улица Парусная, 4, 10/2, 12, 14, 14/1, 17, 24;
- улица Мачуги, 2/а, 2/б, 2/1, 5/1, 7/1, 15;
- улица Трамвайная, 2, 2/2, 4, 4/1, 11, 14;
- улица Ставропольская, 183/а, 183/б, 185;
- улица Красных Партизан, 6/2, 6/3;
- переулок Дорожный, 2, 2/а;
- переулок Плановый, 19;
- улица Гимназическая, 65, 71;
- улица 1 Мая, 237, 298, 302;
- улица Коммунаров, 56, 58;
- улица Стасова, 159/1, 161;
- улица Ленина, 50, 64/1;
- улица Лузана, 17, 19;
- улица Орджоникидзе, 47;
- улица Волжская, 43;
- улица Вавилова, 19;
- улица Калинина, 74;
- улица Степная, 2/1;
- улица Северная, 712;
- улица Базовская, 45;
- улица Чапаева, 137;
- улица Казачья, 18;
- улица Кольцевая, 17.
Уточнить адреса временных отключений можно в диспетчерской службе «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по телефону: 8-(861)-255-45-66.
Кроме того, 31 марта с 13:00 до 16:00 будет снижено давление водоснабжения по адресам:
- улица Коммунаров, 49, 56, 58;
- улица Орджоникидзе, 57;
- улица Ленина, 50.
Дополнительную информацию можно уточнить в диспетчерской службе ООО «Краснодар Водоканал» по тел. 220-28-38, 217-03-33, сообщает ЕДДС Краснодара.
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