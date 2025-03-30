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Более 20 улиц останутся без света в Краснодаре из-за плановых работ 31 марта

Ссылка https://kuban24.tv/item/bolee-20-ulits-ostanutsya-bez-sveta-v-krasnodare-iz-za-planovyh-rabot-31-marta
Более 20 улиц останутся без света в Краснодаре из-за плановых работ 31 марта
Фото unsplash.com

В понедельник утром ограничат подачу электроэнергии в разных частях краевой столицы.

С 9:00 до 17:00 электричества не будет в домах по адресам:

  • улица Красноармейская, 33, 48, 50/1, 52, 54;
  • улица Парусная, 4, 10/2, 12, 14, 14/1, 17, 24;
  • улица Мачуги, 2/а, 2/б, 2/1, 5/1, 7/1, 15;
  • улица Трамвайная, 2, 2/2, 4, 4/1, 11, 14;
  • улица Ставропольская, 183/а, 183/б, 185;
  • улица Красных Партизан, 6/2, 6/3;
  • переулок Дорожный, 2, 2/а;
  • переулок Плановый, 19;
  • улица Гимназическая, 65, 71;
  • улица 1 Мая, 237, 298, 302;
  • улица Коммунаров, 56, 58;
  • улица Стасова, 159/1, 161;
  • улица Ленина, 50, 64/1;
  • улица Лузана, 17, 19;
  • улица Орджоникидзе, 47;
  • улица Волжская, 43;
  • улица Вавилова, 19;
  • улица Калинина, 74;
  • улица Степная, 2/1;
  • улица Северная, 712;
  • улица Базовская, 45;
  • улица Чапаева, 137;
  • улица Казачья, 18;
  • улица Кольцевая, 17.

Уточнить адреса временных отключений можно в диспетчерской службе «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по телефону: 8-(861)-255-45-66.

Кроме того, 31 марта с 13:00 до 16:00 будет снижено давление водоснабжения по адресам:

  • улица Коммунаров, 49, 56, 58;
  • улица Орджоникидзе, 57;
  • улица Ленина, 50.

Дополнительную информацию можно уточнить в диспетчерской службе ООО «Краснодар Водоканал» по тел. 220-28-38, 217-03-33, сообщает ЕДДС Краснодара.

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