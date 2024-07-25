Более 20 улиц остались без света утром 25 июля в Краснодаре

Аварийное отключение электроэнергии произошло 25 июля около 6:00 в Прикубанском округе краевой столицы.

Причина отключения — повреждение на линии 6–10 кВ, отключены ПС «Калинино» «К-205» и 16 трансформаторных подстанций.

Без свет остались жители домов на улицах Дзержинского, Жемчужной, Молодежной, Норильской, Петроградской, Скобелева, Тверской, Алуштинской, Аральской, Астраханской, Бейсугской, Геологической, Гришина, Договорной, Островной, Палаточной, Раздольной, Ростовское шоссе, Силантьева, Пригородной и других.

На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара.

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