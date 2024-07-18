Более 20 улиц на востоке Краснодара остались без света из-за масштабной аварии

Аварийное отключение в Карасунском округе произошло утром 18 июля.

На востоке Краснодара оказались обесточены подстанция «ПБ-2» и 16 трансформаторных подстанций.

В результате аварии без света временно остались жители улиц: Фадеева, Ярославской, Крупской, Старокорсунской, Крылатой, Криничной, Урожайной, Комсомольской, Крайней, Волгоградской, Бородинской, Горячеключевской, Мира, Почтовой Суворова, Леонида Лаврова, Атамана Лысенко, Репинской, Джубгинской, переулка Изумрудного.

Аварию на электросетях в Пашковском жилом массиве устраняют сотрудники АО «Электросети Кубани» «Краснодарэлектросеть», сообщает Муниципальный центр управления Краснодара.

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