Более 10 улиц на севере Краснодара остались без света из-за крупной аварии
Происшествия
18.07.2024 07:54
Аварийное отключение электроэнергии в Прикубанском округе произошло 18 июня около 7:20.
Причина отключения — повреждение на линии 6-10 кВ. В результате оказались обесточены ПС «ВГ-3» и 17 трансформаторных подстанций.
Без света временно остались жители домов на улицах: Ярославская, Черкасская, Грибоедова, Нестерова, Авиагородок, Полевая, Сафонова, Циолковского и Дзержинского. Также электричества нет в домах на 1, 2, 3, 4 проездах Сафонова.
На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара.
В контакт-центре «НЭСК» уточнили, что возобновить подачу электричества по этим улицам рассчитывают в 9:00.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», часть Краснодара останется без света и воды 18 и 19 июля.