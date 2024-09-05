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Более 20 улиц и три поселка остались без света в Новороссийске

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/bolee-20-ulits-i-tri-poselka-ostalis-bez-sveta-v-novorossijske
Более 20 улиц и три поселка остались без света в Новороссийске
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Отключение электроэнергии в нескольких районах Новороссийска произошло 5 августа в 10:00.

В настоящее время без электричества остаются жители улиц Осоавиахима, Лавандовой, Баграмяна, Вишневой, 1-яДачной, Васильковской, Живописной, Счастливой, Архитектурной, Ореховой, Монолитной, Соболевской, Богатырской, Садовой, Сейнерной, Октябрьской, Монтажников, Вагоноремонтной, Красных Военморов, Фисанова, Сокольского.

Также нет света в переулке Васильковом, Антенном, Можжевеловом, Ромашковом, Дачном, Октябрьском, в районе Палагиной щели, СНТ «Рыбак», селе Федотовка и поселке Широкая Балка.

Ориентировочно, отключение продлится до 15:00, сообщает МЦУ Новороссийска.

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