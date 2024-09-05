Более 20 улиц и три поселка остались без света в Новороссийске

Отключение электроэнергии в нескольких районах Новороссийска произошло 5 августа в 10:00.

В настоящее время без электричества остаются жители улиц Осоавиахима, Лавандовой, Баграмяна, Вишневой, 1-яДачной, Васильковской, Живописной, Счастливой, Архитектурной, Ореховой, Монолитной, Соболевской, Богатырской, Садовой, Сейнерной, Октябрьской, Монтажников, Вагоноремонтной, Красных Военморов, Фисанова, Сокольского.

Также нет света в переулке Васильковом, Антенном, Можжевеловом, Ромашковом, Дачном, Октябрьском, в районе Палагиной щели, СНТ «Рыбак», селе Федотовка и поселке Широкая Балка.

Ориентировочно, отключение продлится до 15:00, сообщает МЦУ Новороссийска.

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