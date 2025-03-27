Более 20 тыс. первоклассников примут школы Краснодара в новом учебном году

Об этом рассказал глава региональной столицы Евгений Наумов в соцсетях.

Прием заявлений от родителей в краснодарских школах начнут с 28 марта. Заявки будут обрабатывать в течение нескольких месяцев. Первый этап приема документов закончат 30 июня. В это время будут зачислены дети, которые проживают на закрепленных за школами территориях или имеют преимущества на зачисление.

Подавать заявление в первый день необязательно. Всех детей примут в школы в порядке очереди. Для удобства родители могут подать документы онлайн и отправить их в нужный день. Для этого на Госуслугах есть специальный черновик. Ответ о зачислении придет в личном кабинете.

«Планируем зачислить больше 20 000 первоклашек в новом учебном году. Не переживайте, всем ребятам хватит мест за школьными партами 1 сентября», — обратился к родителям Евгений Наумов в Telegram.

В прошлом году школы Краснодара приняли рекордное число первоклассников — 22,5 тыс. детей.

Читайте также: жители Кубани создали 1,5 тыс. черновиков на Госуслугах для зачисления в школы. Принимать документы на зачисление детей в первые классы в Краснодарском крае начнут 28 марта. Их можно лично принести в образовательные учреждения, отправить по почте заказным письмом или через портал Госуслуг.

Подпишись, здесь всегда интересно.