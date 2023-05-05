Более 20 тракторов, автобусов и грузовиков похитили из техникума в Краснодарском крае

Факту хищения 21 транспортного средства в ГБПУ «Павловский техникум профессиональных технологий» выявила во время проверки прокуратура.

Во время проверки установили, что автомобиль ВАЗ 21214 «Нива», состоящий на инвентарном учете, исчез. Сотрудники техникума не смогли объяснить, куда делась машина, документы об официальном отчуждении имущества отсутствовали.

После этого вскрылись факты отсутствия еще 20 машин, закрепленных за техникумом, среди которых были тракторы, автобусы и грузовые автомобили, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Возбудили уголовное дело о присвоении и растрате вверенного имущества. Расследование уголовного прокуратура района взяла под контроль.

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