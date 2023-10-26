Более 20 населенных пунктов в Темрюкском районе на сутки останутся без воды

Воду в станицах и поселках муниципалитета отключат в связи с реконструкцией автодороги А-290 Новороссийск — Керчь.

В связи с этим водоснабжения не будет с 8:00 31 октября до 8:00 1 ноября в следующих населенных пунктах:

Вышестеблиевская;

Тамань;

Ахтанизовская;

Запорожская;

Фонталовская;

Веселовка;

Волна;

Сенной;

Пересыпь;

За Родину;

Батарейка;

Кучугуры;

Приазовский;

Юбилейный;

Волна Революции;

Ильич;

Красноармейский;

Приморский;

Соленый;

Виноградный;

Прогресс;

Соленый;

Артющенко.

«Просим всех потребителей создать необходимый запас воды», — написал в Telegram глава Темрюкского района Федор Бабенков.

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