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Более 20 населенных пунктов в Темрюкском районе на сутки останутся без воды

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/bolee-20-naselennyh-punktov-v-temryukskom-rajone-na-sutki-ostanutsya-bez-vody
Более 20 населенных пунктов в Темрюкском районе на сутки останутся без воды
Фото pexels.com

Воду в станицах и поселках муниципалитета отключат в связи с реконструкцией автодороги А-290 Новороссийск — Керчь.

В связи с этим водоснабжения не будет с 8:00 31 октября до 8:00 1 ноября в следующих населенных пунктах:

  • Вышестеблиевская;
  • Тамань;
  • Ахтанизовская;
  • Запорожская;
  • Фонталовская;
  • Веселовка;
  • Волна;
  • Сенной;
  • Пересыпь;
  • За Родину;
  • Батарейка;
  • Кучугуры;
  • Приазовский;
  • Юбилейный;
  • Волна Революции;
  • Ильич;
  • Красноармейский;
  • Приморский;
  • Соленый;
  • Виноградный;
  • Прогресс;
  • Соленый;
  • Артющенко.

«Просим всех потребителей создать необходимый запас воды», — написал в Telegram глава Темрюкского района Федор Бабенков.

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