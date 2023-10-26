Более 20 населенных пунктов в Темрюкском районе на сутки останутся без воды
Общество
26.10.2023 12:35
Воду в станицах и поселках муниципалитета отключат в связи с реконструкцией автодороги А-290 Новороссийск — Керчь.
В связи с этим водоснабжения не будет с 8:00 31 октября до 8:00 1 ноября в следующих населенных пунктах:
- Вышестеблиевская;
- Тамань;
- Ахтанизовская;
- Запорожская;
- Фонталовская;
- Веселовка;
- Волна;
- Сенной;
- Пересыпь;
- За Родину;
- Батарейка;
- Кучугуры;
- Приазовский;
- Юбилейный;
- Волна Революции;
- Ильич;
- Красноармейский;
- Приморский;
- Соленый;
- Виноградный;
- Прогресс;
- Соленый;
- Артющенко.
«Просим всех потребителей создать необходимый запас воды», — написал в Telegram глава Темрюкского района Федор Бабенков.
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