Более 20 мигрантов зарегистрировал в своем доме житель Сочи

Участковые полиции в ходе рейда в Хостинском районе выявили факты фиктивной постановки на учет иностранных граждан.

Предварительно, 55-летний сочинец за деньги фиктивно прописал в своем частном жилом доме на улице Пятигорской 21 мигранта.

Кроме того, полицейские установили, что на улице Лермонтова 51-летняя местная жительница зарегистрировала в своей квартире девять иностранцев.

В отношении обоих предприимчивых жителей города-курорта возбудили уголовные дела по статье о фиктивной постановке на учет иностранца или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в РФ.

Им грозит крупный штраф либо до трех лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УВД по Сочи ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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