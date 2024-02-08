Более 20 электричек снова отменили из-за сбоя в движении в Сочи
Общество
08.02.2024 22:05
На сутки 9 февраля из-за сбоя в железнодорожном сообщении временно приостанавливается движение 23 пригородных поездов.
Отменили 7 электричек Туапсе — Имеретинский курорт, 3 электрички Туапсе — Аэропорт и 4 в обратном направлении.
Кроме того, не будут ходить 6 пригородных поездов сообщением Имеретинский курорт — Сочи и один Сочи — Аэропорт. Также отменены по одному рейсу Аэропорт — Адлер и в обратном направлении.
С подробной информацией можно ознакомиться на сайте АО «Кубань Экспресс-Пригород», сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства Сочи.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», 8 февраля в Сочи в связи со сбоем в движении поездов отменили более 20 электричек.