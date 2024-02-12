Более 20 электричек отменили до 14 февраля в Сочи

На 12, 13 и 14 февраля из-за сбоя в железнодорожном сообщении временно приостановили движение 23 пригородных поездов.

Не будут ходить 7 электричек Туапсе — Имеретинский курорт, 3 электрички Туапсе — Аэропорт и 4 в обратном направлении.

Кроме того, отменили 6 пригородных поездов сообщением Имеретинский курорт — Сочи и один Сочи — Аэропорт. Также отменены по одному рейсу Аэропорт — Адлер и в обратном направлении.

С подробной информацией можно ознакомиться на сайте АО «Кубань Экспресс-Пригород», сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», из-за схода селя на железную дорогу приостановили движение поездов в Сочи.