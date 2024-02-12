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Более 20 электричек отменили до 14 февраля в Сочи

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/bolee-20-elektrichek-otmenili-do-14-fevralya-v-sochi
Более 20 электричек отменили до 14 февраля в Сочи
Фото пресс-службы администрации Сочи

На 12, 13 и 14 февраля из-за сбоя в железнодорожном сообщении временно приостановили движение 23 пригородных поездов.

Не будут ходить 7 электричек Туапсе — Имеретинский курорт, 3 электрички Туапсе — Аэропорт и 4 в обратном направлении.

Кроме того, отменили 6 пригородных поездов сообщением Имеретинский курорт — Сочи и один Сочи — Аэропорт. Также отменены по одному рейсу Аэропорт — Адлер и в обратном направлении.

С подробной информацией можно ознакомиться на сайте АО «Кубань Экспресс-Пригород», сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», из-за схода селя на железную дорогу приостановили движение поездов в Сочи.

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