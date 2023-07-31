Более 20 человек задержали в Батуми за акцию протеста против захода круизного лайнера из Сочи

Лайнер Astoria Grande с туристами из России прибыл в Батуми утром 31 июля. Представители местной оппозиции с ночи собрались в порту для акции протеста.

Они собрались на митинг, потому что уверены, что пассажиры круизного лайнера, следующего из Сочи в Турцию и обратно, поддерживают военные действия на Украине, а также независимость Южной Осетии и Абхазии. Во время акции протеста они оскорбляли пассажиров Astoria Grande, а некоторые из них кидали в судно бутылки и яйца. Кроме того, у оппозиционеров возникали стычки с полицией.

Сотрудники МВД Грузии задержали 23 участника митинга в порту Батуми за мелкое хулиганство и неподчинение полицейским. Лайнер Astoria Grande по-прежнему находится в Батуми, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», грузинский порт Батуми исключили из списка стоянок круизного лайнера Astoria Grande из Сочи. Информация об этом появилась на официальном сайте генерального агентства по продаже круизов.