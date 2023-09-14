Более 20% акций выкупил «Магнит» у зарубежных инвесторов

Инвесторы владели акциями ретейлера через российские расчетную и депозитарную инфраструктуры.

Всего в рамках тендерного предложения «Магнит» приобрел у зарубежных инвесторов 21,9 млн акций за 48,5 млрд рублей — около 21,5% от всех выпущенных и находящихся в обращении акций.

Расчеты провели со 189 продавцами из 21 одной страны — Сингапур, Канада, Япония, США, Канада, Австралия, Великобритания, Германия, страны Балтии и Скандинавии. Стоимость выкупа одной акции — 2 тыс. 215 рублей. Ее установили в соответствии с решением правкомиссии по иностранным инвестициям — оно предполагает скидку в 50% к рыночной стоимости.

В результате компания полностью рассчиталась с акционерами, в том числе с теми, которые владели бумагами через Euroclear, сообщает пресс-служба ПАО «Магнит».

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