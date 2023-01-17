Более 2 тыс. уголовных дел по обороту наркотиков возбудили в Краснодаре за год

Итоги 2022 года подвели в УМВД России по Краснодару.

Всего в прошлом году возбудили 2 тыс. 9 уголовных дел, из них 1 тыс. 431 тяжких и особо тяжких, 1 тыс. 193 по фактам сбыта наркотиков. Также пять дел возбудили по выращиванию наркосодержащих растений и шесть за содержание притонов.

«Все мероприятия у нас проводятся на должном уровне, без происшествий. Хотелось бы еще акцентировать ваше внимание на борьбу с наркоманией. Этим надо плотно заниматься. Профилактика и борьба с наркотиками должны быть совместная, чтобы она была эффективной», — сказала председатель городской Думы Вера Галушко.

Кроме того, в рамках акции «Кубань без наркотрафарета» закрасили 324 надписи с пропагандой употребления наркотиков. Заблокировали 174 интернет-ресурса с противоправной информацией.

На профилактический учет в 2022 году поставили 569 несовершеннолетних и 332 неблагополучных родителя. На внутришкольном учете состоят 570 несовершеннолетних. Кроме того, УМВД краевой столицы оказало более 600 тыс. госуслуг в рамках миграционного законодательства.

«Обстановка в городе в прошлом году была спокойной. Об этом свидетельствует статистика — снизилось число зарегистрированных преступлений. На территории Краснодара в 2022 году прошло более 2 тыс. массовых мероприятий, в которых приняли участие более 1,5 млн горожан и наших гостей — и никаких чрезвычайных происшествий зафиксировано не было», — сказал Евгений Наумов.

По словам начальника управления МВД России по Краснодару Дмитрия Остапенко, в течение года в общественных местах и на улицах города проводили постоянную работу по повышению уровня безопасности в общественных местах.

«Обращено внимание на эффективность применения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», с помощью которого было раскрыто 350 преступлений и выявлено 982 административных правонарушения как по линии безопасности дорожного движения, так и общественного порядка. За отчетный период полицией внесены предложения по дополнительной установке камер видеонаблюдения в 100 местах», — цитирует Остапенко пресс-служба мэрии Краснодара.

Читайте также: избавиться от вредной привычки жителям Кубани помогут на марафоне отказа от курения.