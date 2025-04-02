Более 2 тыс. подростков прошли обучение в центре «Патриот» в Краснодаре

Центр работает с 2024 года. Допризывники изучают азы военного дела и историю страны. Молодые кубанцы живут и несут службу в одном из крупнейших военно-патриотических центров ЮФО.

Обучение у юных новобранцев длится пять дней. За это время они должны изучить основы военного дела по шести рабочим программам. Огневая подготовка одна из них.

«В 11 класс не возьмут нас, если не пройдем военные сборы, также нравится военная тематика», — сказал ученик ГКУДО Краснодарского края военно-патриотического центра «Патриот» Алексей Кобылов.

Сотрудники центра отметили, что у многих учеников меняются мнения после сборов. Они вживую видят преимущества военной службы. В патриотическом центре каждый может найти что-то по душе.

«Занятия провожу по тактической подготовке, преодолению полосы препятствий. Кто-то хорошо подготовлен физически, кто-то немного отстает, но все стараются преодолеть», — отметил педагог дополнительного образования ГКУДО Краснодарского края военно-патриотического центра «Патриот» Сергей Залукаев.

В конце обучения юношей ждет сдача нормативов, за которые ставятся настоящие оценки.

«В ракурсе данной программы создается единая образовательная среда, в результате которой обучающиеся приобретают знания, умения и навыки военной службы. Прививаются такие качества, как верность долгу, Родине и своему народу», — подчеркнул начальник учебно-методического отдела ГКУДО Краснодарского края военно-патриотического центра «Патриот» Михаил Луков.

Условия жизни в центре приближены к армейским. Подъем в 7:00, отбой в 22:00, благодаря чему ученики могут узнать, каково жить по уставу. Расписание плотное, каждый день юноши изучают необходимые дисциплины. Также они могут продемонстрировать свои тактические способности, например, управление виртуальным бронетранспортером.

«Ученики могут себя почувствовать настоящими десантниками. Все приближенно максимально к реальным условиям. Ощущение падения будет создаваться за счет того, что конструкция вращается, при начале полета убирается платформа снизу, управлять виртуальным парашютом можно при помощи тросов», — сообщила корреспондент телеканала «Кубань 24» Мария Яцук.

Цифровизация дошла и до стрельбища. Молодые бойцы могут пострелять из автоматов по интерактивным мишеням. Самое главное, что подрастающему поколение подают пример солдаты, у которых есть реальный боевой опыт.

«Самой основной считается пехота, потому что именно этот человек-штурмовик первый запрыгивает в окоп, первый встречается лицом к лицу со смертью», — сказал Герой РФ, Герой ЛНР, кавалер пяти орденов Мужества Артем Чумаров.

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