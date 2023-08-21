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Более 2 тыс. экономических преступлений выявили с начала года в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/bolee-2-tys-ekonomicheskih-prestuplenij-vyyavili-s-nachala-goda-v-krasnodarskom-krae
Более 2 тыс. экономических преступлений выявили с начала года в Краснодарском крае
Фото пресс-службы администрации Краснодара

По сравнению с первым полугодием прошлого года количество экономических преступлений выросло на 10%.

Всего сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ЭБиПК) выявили 2 тыс. 75 подобных случаев.

«Доля таких преступлений в общем числе зарегистрированных на территории края сравнительно невысока — 6%, однако следует учесть, что данная категория преступных посягательств в большинстве случаев относится к категории инициативно выявляемых сотрудниками полиции», — сказал начальник управления ЭБ и ПК ГУ МВД по Краснодарскому краю Павел Залуцкий.

Он также добавил, что процент раскрываемости экономических преступлений в первом полугодии 2023 года составил 97,4% — на 7,2% больше, чем в прошлом году, сообщает «Коммерсантъ-Кубань».

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