Более 2 млн рублей потеряла на фейковой бирже жительница Белореченского района

Женщина хотела заработать «легкие» деньги и испытать свою удачу на бирже.

Она сделала первую ставку в 10 тыс. рублей, сумма в личном кабинете выросла, поэтому женщина решила увеличить взнос.

Для этого она взяла кредит, после чего пополнила онлайн-кошелек и начала ждать окончания торгов и прибыли. Однако финансовый рынок оказался фейковым. Всего женщина отдала мошенникам около 2 млн рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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