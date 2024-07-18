Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Более 2,5 тыс. упаковок сильнодействующих лекарств изъяли из аптек Краснодара

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/bolee-2-5-tys-upakovok-silnodejstvuyushhih-lekarstv-izyali-iz-aptek-krasnodara
Более 2,5 тыс. упаковок сильнодействующих лекарств изъяли из аптек Краснодара
Видео канала «Кубань 24»

Сотрудники полиции и СОБР Росгвардии провели обыски в шести аптеках Краснодара.

Было обнаружено и изъято более 4 тыс. поддельных рецептурных бланков и свыше 2,5 тыс. упаковок сильнодействующих препаратов, фальшивые печати и штампы.

Изъятые препараты направили на химическое исследование.

Сейчас идут следственные действия и розыски подозреваемых должностных лиц. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: в Сочи таможенники изъяли книгу экстремистского содержания о Гитлере.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Прямой эфир
Мы в соцсетях