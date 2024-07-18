Более 2,5 тыс. упаковок сильнодействующих лекарств изъяли из аптек Краснодара

Сотрудники полиции и СОБР Росгвардии провели обыски в шести аптеках Краснодара.

Было обнаружено и изъято более 4 тыс. поддельных рецептурных бланков и свыше 2,5 тыс. упаковок сильнодействующих препаратов, фальшивые печати и штампы.

Изъятые препараты направили на химическое исследование.

Сейчас идут следственные действия и розыски подозреваемых должностных лиц. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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