Более 2,5 тыс. упаковок сильнодействующих лекарств изъяли из аптек Краснодара
Общество
18.07.2024 18:37
Сотрудники полиции и СОБР Росгвардии провели обыски в шести аптеках Краснодара.
Было обнаружено и изъято более 4 тыс. поддельных рецептурных бланков и свыше 2,5 тыс. упаковок сильнодействующих препаратов, фальшивые печати и штампы.
Изъятые препараты направили на химическое исследование.
Сейчас идут следственные действия и розыски подозреваемых должностных лиц. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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